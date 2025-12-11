Известно, кто может получить гуманитарную помощь пенсионерам в Кривом Роге в виде ремонта.

Благотворительный фонд «Каритас Кривой Рог» оказывает гуманитарную помощь для пенсионеров в Кривом Роге, чьи дома и квартиры пострадали во время обстрелов России, сообщает Politeka.net.

Проект «Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине» направлен на поддержку людей, чьи дома были повреждены в результате войны. Программа предусматривает выполнение малых и средних ремонтов — комплекса работ по замене или восстановлению пострадавших из-за частичных разрушений строительных конструкций.

Кто может получить гуманитарную помощь для пенсионеров в Кривом Роге в виде ремонта

Домохозяйство имеет право на участие в программе, если:

жилье имеет легкие или средние повреждения (разбитые окна, двери, повреждения кровли, стен или потолков);

отсутствуют серьезные конструктивные разрушения;

здание остается безопасным и пригодным для проживания.

Поддержка предоставляется в двух форматах: наличные на ремонт или ремонтные работы, выполненные подрядчиком.

Проект охватывает только жителей, принадлежащих к одной из уязвимых категорий:

лица с инвалидностью;

люди с тяжелыми заболеваниями;

граждане в возрасте 60+;

одинокие родители или опекуны детей;

многодетные семьи;

беременные женщины и матери детей в возрасте до 3 лет.

Какие документы нужны

Для оформления помощи заявителю необходимо предоставить:

удостоверяющий личность;

ИНН;

документы, подтверждающие категорию уязвимости;

документ о праве собственности на недвижимость;

один из документов об утрате источника дохода или доходе менее 6318 грн на одного человека:

справка о доходах за последние 6 месяцев;

справки ОК-5 или ОК-7;

справка из ПФУ или Фонда соцстраха о получении пенсий или социальных выплат;

декларация ФЛП или соответствующая выписка;

справка ГНС ​​о доходах за 6 месяцев;

акт обследования поврежденного жилья, составленный в соответствии с законодательством.

Если части документов отсутствуют, социальный работник может провести индивидуальную оценку уязвимости, чтобы определить возможность оказания помощи.

