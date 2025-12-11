Благотворительный фонд «Каритас Кривой Рог» оказывает гуманитарную помощь для пенсионеров в Кривом Роге, чьи дома и квартиры пострадали во время обстрелов России, сообщает Politeka.net.
Об этом говорится в сообщении организации на странице в Фейсбуке .
Проект «Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине» направлен на поддержку людей, чьи дома были повреждены в результате войны. Программа предусматривает выполнение малых и средних ремонтов — комплекса работ по замене или восстановлению пострадавших из-за частичных разрушений строительных конструкций.
Кто может получить гуманитарную помощь для пенсионеров в Кривом Роге в виде ремонта
Домохозяйство имеет право на участие в программе, если:
- жилье имеет легкие или средние повреждения (разбитые окна, двери, повреждения кровли, стен или потолков);
- отсутствуют серьезные конструктивные разрушения;
- здание остается безопасным и пригодным для проживания.
Поддержка предоставляется в двух форматах: наличные на ремонт или ремонтные работы, выполненные подрядчиком.
Проект охватывает только жителей, принадлежащих к одной из уязвимых категорий:
- лица с инвалидностью;
- люди с тяжелыми заболеваниями;
- граждане в возрасте 60+;
- одинокие родители или опекуны детей;
- многодетные семьи;
- беременные женщины и матери детей в возрасте до 3 лет.
Какие документы нужны
Для оформления помощи заявителю необходимо предоставить:
- удостоверяющий личность;
- ИНН;
- документы, подтверждающие категорию уязвимости;
- документ о праве собственности на недвижимость;
- один из документов об утрате источника дохода или доходе менее 6318 грн на одного человека:
- справка о доходах за последние 6 месяцев;
- справки ОК-5 или ОК-7;
- справка из ПФУ или Фонда соцстраха о получении пенсий или социальных выплат;
- декларация ФЛП или соответствующая выписка;
- справка ГНС о доходах за 6 месяцев;
- акт обследования поврежденного жилья, составленный в соответствии с законодательством.
Если части документов отсутствуют, социальный работник может провести индивидуальную оценку уязвимости, чтобы определить возможность оказания помощи.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Дефицит мяса в Кривом Роге: что известно о проблеме.
Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Кривом Роге: специалисты назвали причины резких изменений на рынке.
Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кривом Роге: украинцам раскрыли, на какую поддержку можно рассчитывать.