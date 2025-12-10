Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове предоставляются через общественную организацию «Еда Харьковчанам», сообщает Politeka.
Как говорится на официальном сайте организации, проект имеет четкую гуманитарную цель и направлен на помощь наиболее уязвимым категориям населения, в частности пожилым людям, многодетным семьям и малоимущим жителям города.
ОО «Еда Харьковчанам» формирует и раздает бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове, обеспечивая переселенцев и пожилых людей необходимыми продовольственными товарами.
Кроме того, инициатива оказывает поддержку в виде средств гигиены, бытовых предметов и товаров первой необходимости, что позволяет значительно облегчить повседневную жизнь людей, ежедневно сталкивающихся с дефицитом базовых ресурсов.
Именно комплексная поддержка делает проект эффективным и позволяет охватить широкую аудиторию нуждающихся.
Чтобы получить бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове, необходимо пройти предварительную онлайн-регистрацию. Заявки принимаются исключительно через официальные страницы проекта в социальных сетях Instagram и Telegram или на официальном сайте.
После заполнения формы каждому заявителю назначается дата и время для личного посещения офиса в облцентре, где он сможет получить свой набор пищи.
Выдача производится только в оффлайн-формате, доставка по почте или курьерскими службами не предусмотрена. Забрать сверток можно лично, предъявив оригиналы необходимых документов.
Такой порядок позволяет волонтерам контролировать выдачу пособий и обеспечивать его целевое использование. Стоит отметить, что оказание поддержки осуществляется однократно.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала о дефиците продуктов в Украине: наблюдается нехватка базового товара.
Также Politeka сообщала о повышении тарифов на воду: какие цены будут актуальны.
Кроме того, Politeka рассказывала о новом подорожании проезда: сколько придется платить.