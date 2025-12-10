В регионе состоятся очередные выдачи гуманитарной помощи пенсионерам в Запорожской области в ряде населенных пунктов.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожской области предоставляется в виде продуктовых наборов, доступных украинцам, сообщает Politeka.net.

Поддержка доступна от благотворительного фонда «Посмішка ЮА».

Благотворительный фонд «Посмішка ЮА» сообщает о планируемых раздачах продуктовых наборов, предоставляемых Всемирной продовольственной программой ООН для жителей Запорожской области. В период с 08.12.2025 по 12.12.2025 г. включительно в регионе состоятся очередные выдачи гуманитарной помощи для пенсионеров в Запорожской области в ряде населенных пунктов.

В пределах Беленьковской общины Запорожского района раздачи запланированы в селах Марьевка и Лысогорка. В Ореховской общине Пологовского района получить продуктовые наборы смогут жители Орехова. Кроме того, в Преображенском обществе Пологовского района помощь будет доступна в Вольнянке, Никольском и Васиновке.

Фонд отмечает, что адреса выдачи и точное время раздачи продуктов в каждом населенном пункте граждане могут найти в социальных сетях своих общин. Для удобства все официальные страницы общин собраны по ссылке на портале Запорожской облгосадминистрации.

Для дополнительных вопросов или уточнений предусмотрены контактные телефоны. Граждане могут обращаться на горячую линию благотворительного фонда «Посмішка ЮА».

Продуктовые наборы предоставляются в рамках гуманитарной поддержки Всемирной продовольственной программы ООН в сотрудничестве с благотворительным фондом «Посмішка ЮА». Если требуется, я могу сделать более короткую новостную версию или адаптировать текст под социальные сети.

