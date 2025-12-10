Сформированы подробные графики отключения света в Сумской области на 11 декабря.

В Сумской области на 11 декабря из-за запланированных масштабных ремонтных работ запланировано внедрение графиков отключения электроэнергии, о чем сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в нескольких общинах региона.

По данным энергетиков, в связи с техническими работами компания "Сумыоблэнерго" сформировала детальные графики отключения света в Сумской области на 11 декабря. В частности, в населенном пункте Головашевка электроснабжение будет прекращено с 09:00 до 15:00. Отключения коснутся следующих улиц:

Зарична;

Молодижна;

Лысенко;

Перемогы;

Степна;

Захысныкив Украины;

Слобожанская.

Кроме того, 11 декабря временное полное обесточение запланировано в населенном пункте Глыняне. Свет будет отсутствовать с 09:00 до 15:00.

В населенном пункте Степанивка отключения электроэнергии также будут проводиться 11 числа с 09:00 до 15:00. Список адресов, где будет прекращено электроснабжение, включает: Конотопский, Луговый, Мацак, Мыру, Садовый, Сонячный, Торопылевский, Украинский, Вышневый.

Дополнительно ограничения запланированы в населенном пункте Охтырка, где обесточение продлится с 08:00 до 17:00. В течение девяти часов без электричества останутся жители таких улиц:

Гоголя 195Г, 196, 198А, 199, 200, 221, 201, 202, 203, 204, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 215, 219, 2;

Юреевский 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5А, 5, 4, 3А;

Барвенковый 4, 5, 6, 7;

Ярослава Мудрого 37А;

Горбушка 1, 2, 3, 3А, 3Б, 3Г, 4, 6;

Чумацькый 1.

Также в этот день временные отключения затронут город Глухив. С 09:00 до 15:00 электроснабжение будет остановлено на улицах:

Ветеренарный 1, 2, 3. 5, 7, 9, 11, 13

Партизан Глуховщины 33, 31, 27, 25, 23, 21, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 9, 8

Вознесенська19, 23, 25А, 27, 27А, 29, 31, 46Б

Незалежности 5

Институтская 37, 32

Актуальные графики отключений «Сумыоблэнерго» предлагает просматривать на официальном сайте компании в разделе «Отключение», а также в чат-ботах Viber и Telegram.

Жителей региона призывают заранее подготовиться к возможным перерывам в электроснабжении и учесть их в своем повседневном расписании.

