Жителей Днепропетровской области предупредили о введении временного графика отключения газа с 11 по 12 декабря.

График отключения газа с 11 по 12 декабря в Днепропетровской области создаст неудобства для большого количества местных жителей, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальном сайте местного филиала ООО "Газораспределительные сети Украины", график отключения газа с 11 по 12 декабря в Днепропетровской области предусматривает временное прекращение распределения голубого топлива в нескольких общинах.

В частности, в Межирицкой и Вербковской поселковых общинах топливо не будет поступать 3165 потребителям частного сектора, четырем многоэтажным домам с 64 квартирами и 19 коммунально-бытовым объектам.

Работы запланированы с 08:30 11:12 до 15:45 12:12. Жителей просят ограничить использование голубого топлива в этот период во избежание аварийных ситуаций.

В Перещепинском территориальном обществе временно неудобства будут вынуждены терпеть 237 потребителей частного сектора и одного коммунально-бытового объекта. Там работы будут продолжаться с 09:00 до 16:00 11:12 и повторятся в то же время 12:12.

Потребителям рекомендуют перекрыть запорные устройства перед газовыми приборами и счетчиками, чтобы обеспечить безопасность и предотвратить возможные аварии.

Специалисты ООО "Газораспределительные сети Украины" отмечают, что местным следует учитывать график отключения газа с 11 по 12 декабря в Днепропетровской области при планировании своего быта.

В компании обещают сделать все возможное, чтобы выполнить все ремонтные мероприятия в установленные сроки и вернуть газоснабжение всем местным жителям.

