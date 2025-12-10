Энергетики призывают жителей региона заранее подготовиться к изменению графика отключения света в Днепропетровской области на 11 декабря.

В Днепропетровской области 11 декабря будут действовать плановые графики отключения света, которые будут охватывать отдельные населенные пункты региона, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщает АО "ДТЭК Днепровские электросети".

Энергетики отмечают, что временные перерывы в подаче электроэнергии необходимы для проведения ремонтных и профилактических работ. В компании отмечают, что такие меры направлены на повышение надежности электроснабжения и предотвращение аварий в сетях.

Согласно обнародованной информации, с 08:00 до 18:00 (в течение 10 часов), то есть в течение девяти часов подряд, электроэнергия будет отключена в населенном пункте Лыманське. Список улиц:

Мыру, Молодижна, Набережна, Центральна.

Также в этот день возможны перерывы в электроснабжении в селе Межирич. Отключения будут продолжаться с 8:00 до 18:30 на ряде улиц, включенных в плановый список:

Весняна, Вышнева, Захидна, Зелена, Космична, Маврынська, Молодижна, Набережна, Нечуя-Левыцького, Нова, Соборна, Сонячна, Спортивна, Центральна, Шевченка, Шырока, Яцуненка, пров. Бровченка і Черевыка, Гоголя, Дружбы, Затышный, Козацькый, Котляревського, Крайний, Межовый, Мыру, Озерный, Осыпенковськый, Пляжный, Робитнычый, Тыхый, Чумака, Шкильный.



Кроме того, плановые отключения предусмотрены и в селе Свитлогирське. Света там не будет с 8:00 до 14:00 по указанным адресам:

Маслакова, Олийныка Сергия, Центральна.

Также ограничения вводятся в селе Покровка на улице Инвадзе – неудобства будут действовать с 12 до 18 часов.

Энергетики призывают жителей региона заранее подготовиться к изменениям в графике электроснабжения. В то же время отмечается, что при необходимости могут быть дополнительно введены стабилизационные или аварийные отключения.

Актуальные графики отключений, а также адресные списки и время отключения доступны на официальном сайте АО «ДТЭК Днепровские электросети» в разделе «Отключение». Кроме того, информацию можно получить через чат-боты компании Viber и Telegram.

