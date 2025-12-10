Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Днепре доступна по установленному графику.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепре доступна в виде бесплатных горячих обедов, выдаваемых в социальном ресторане, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщают на сайте организаторов проекта.

Инициатива по открытию социального ресторана была создана с целью поддержки людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, предоставив им возможность ежедневно получать горячие и сбалансированные обеды. Этот проект призван не только удовлетворить базовые потребности в пище, но и создать атмосферу заботы, человечности и взаимоподдержки для тех, кто в этом больше нуждается.

Особое внимание в проекте уделяется пожилым людям, которые особенно испытывают последствия войны и экономического кризиса.

Социальный ресторан «Победа» открыт также для внутренне перемещенных лиц, потерявших свои дома из-за боевых действий. Переселенцы могут получать бесплатные горячие обеды, пройдя короткую онлайн-регистрацию через специальный чат-бот в Telegram. Процесс идентификации простой и понятный — после подтверждения личности человек получает возможность ежедневно посещать заведение и бесплатно питаться.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепре доступна по установленному графику. Заведение работает ежедневно без выходных, с 11 до 16 часов, по адресу: город Днепр, улица Владимира Вернадского, дом 1-3. В меню – полноценные и питательные блюда, приготовленные из свежих продуктов. Повара заботятся о том, чтобы каждый посетитель получал не только еду, но и частичку домашнего тепла.

Деятельность учреждения частично финансируется за счет благотворительных взносов. Каждый желающий может приобщиться к этому доброму делу, воспользовавшись онлайн-платформой и нажав кнопку «угостить», чтобы внести свой вклад.

