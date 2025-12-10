Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО у Дніпрі доступна за встановленим графіком.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпрі доступна у вигляді безкоштовних гарячих обідів, які видають у соціальному ресторані, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомляють на сайті організаторів проєкту.

Ініціатива із відкриття соціального ресторану була створена з метою підтримати людей, які опинилися у складних життєвих обставинах, надавши їм можливість щодня отримувати гарячі та збалансовані обіди. Цей проєкт покликаний не лише задовольнити базові потреби в їжі, а й створити атмосферу турботи, людяності та взаємопідтримки для тих, хто цього найбільше потребує.

Особлива увага в проєкті приділяється людям похилого віку, які особливо відчувають наслідки війни та економічної кризи.

Соціальний ресторан «Перемога» відкритий також для внутрішньо переміщених осіб, які втратили свої домівки через бойові дії. Переселенці можуть отримувати безкоштовні гарячі обіди, пройшовши коротку онлайн-реєстрацію через спеціальний чат-бот у Telegram. Процес ідентифікації є простим і зрозумілим — після підтвердження особи людина отримує можливість щодня відвідувати заклад і безкоштовно харчуватися.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпрі доступна за встановленим графіком. Заклад працює щоденно без вихідних, з 11 до 16 години, за адресою: місто Дніпро, вулиця Володимира Вернадського, будинок 1–3. У меню — повноцінні та поживні страви, приготовані зі свіжих продуктів. Кухарі дбають про те, щоб кожен відвідувач отримував не лише їжу, а й частинку домашнього тепла.

Діяльність закладу частково фінансується за рахунок благодійних внесків. Кожен охочий може долучитися до цієї доброї справи, скориставшись онлайн-платформою і натиснувши на кнопку «пригостити», щоб зробити свій внесок.

