Денежная помощь ООН в Запорожской области может стать реальной поддержкой для тех семей, которые отвечают условиям.

Денежная помощь от ООН в Запорожской области доступна украинцам, отвечающим определенным условиям, однако эксперты советуют быть внимательными, чтобы избежать мошеннических схем, сообщает Politeka.

Программа предусматривает выплаты для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) с подтвержденным статусом за последние шесть месяцев, а также граждан, вернувшихся в Украину после вынужденного выезда за границу. Приоритет имеют семьи с детьми и людьми старшего возраста, пожилые люди или члены семьи с инвалидностью.

Кроме социальных критериев важный экономический фактор: домохозяйство не должно получать помощь от УВКБ ООН последние три месяца, а средний доход на одного члена семьи не превышает 6,3 тысяч гривен в месяц.

Для оформления необходимы паспорт гражданина Украины, ИНН, справка о статусе ВПЛ и IBAN гривневого счета главного заявителя. При необходимости прилагаются свидетельство о рождении ребенка, документы об опеке и медицинском заключении в случае инвалидности или хронических заболеваний.

Выплаты поступают одним платежом на три месяца на счет главы семьи. Денежные средства можно получить на банковский счет, через Western Union или на цифровой кошелек. При использовании Western Union требуется SMS с контрольным номером перевода (MTCN) и паспорт для получения денег в отделении в течение 20 дней.

Специалисты предупреждают о распространенных мошеннических схемах: поддельные сайты, фейковые объявления в соцсетях и предложениях «помощи за деньги». Чтобы обезопасить себя, следует пользоваться только официальными ресурсами, не передавать коды и реквизиты посторонним и избегать сомнительных ссылок.

Таким образом, денежная помощь от ООН в Запорожской области может стать реальной поддержкой для тех семей, которые отвечают условиям, за соблюдение правил безопасности при оформлении и получении средств.

