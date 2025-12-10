Грошова допомога від ООН у Запорізькій області може стати реальною підтримкою для тих родин, що відповідають умовам.

Грошова допомога від ООН у Запорізькій області доступна українцям, які відповідають визначеним умовам, проте експерти радять бути уважними, щоб уникнути шахрайських схем, повідомляє Politeka.

Програма передбачає виплати для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) з підтвердженим статусом за останні шість місяців, а також громадян, які повернулися в Україну після вимушеного виїзду за кордон. Пріоритет мають родини з дітьми та людьми старшого віку, особи похилого віку або члени сім’ї з інвалідністю.

Крім соціальних критеріїв, важливий економічний фактор: домогосподарство не повинно отримувати допомогу від УВКБ ООН останні три місяці, а середній дохід на одного члена сім’ї не перевищує 6,3 тисяч гривень на місяць.

Для оформлення необхідні паспорт громадянина України, ІПН, довідка про статус ВПО та IBAN гривневого рахунку головного заявника. За потреби додаються свідоцтво про народження дитини, документи про опіку та медичний висновок у разі інвалідності або хронічних захворювань.

Виплати надходять одним платежем на три місяці на рахунок голови родини. Кошти можна отримати на банківський рахунок, через Western Union або на цифровий гаманець. При використанні Western Union потрібно SMS із контрольним номером переказу (MTCN) і паспорт для отримання грошей у відділенні протягом 20 днів.

Фахівці попереджають про поширені шахрайські схеми: підроблені сайти, фейкові оголошення у соцмережах та пропозиції «допомоги за гроші». Щоб убезпечити себе, слід користуватися лише офіційними ресурсами, не передавати коди та реквізити стороннім особам і уникати сумнівних посилань.

Таким чином, грошова допомога від ООН у Запорізькій області може стати реальною підтримкою для тих родин, що відповідають умовам, за дотримання правил безпеки під час оформлення та отримання коштів.

