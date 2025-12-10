Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одессе выдают по измененным инструкциям и критериям, так что рассказываем детали.

В 2025 году БФ «Гостиная Хата» ввел обновленные условия получения бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Одессе, сообщает Politeka.

Как говорится на официальной Facebook-странице благотворительного фонда, ежедневно доступно только 50 продовольственных наборов, а приоритет отдается тем, кто прибыл в город недавно.

Для новоприбывших ВПЛ и пенсионеров бесплатные продукты в Одессе предоставляются раз в месяц в течение первых 3 месяцев пребывания. Другие категории могут получать наборы раз в 2 месяца при соблюдении установленных условий.

Программа бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Одессе предусматривает поддержку нескольких категорий населения. К первоочередным получателям относятся новоприбывшие переселенцы, отсчет которых ведется с даты регистрации справки.

Для них еда выдается ежемесячно в течение 3 месяцев. Кроме того, участие в программе могут принимать матери, самостоятельно воспитывающие детей при наличии соответствующей справки, семьи с беременными женщинами, пожилые люди в возрасте 70+, проживающие самостоятельно, одинокие лица с инвалидностью 1 и 2 группы и многодетные семьи.

Ежедневное ограничение в 50 наборов и приоритет для вновь прибывших определяют очередность выдачи. Для переселенцев из Херсона пакеты можно получить раз в 2 месяца как в центре «Гостиная Хата», так и в Центре от херсонской общины «Свободные Вместе».

Другие внутренне перемещенные лица, зарегистрированные в своих общинах, не могут получить наборы в центре «Гостиная Хата». Однако они остаются участниками программы и могут получать другую помощь, пока не налажен контакт с представителями их общин.

Дополнительно ежемесячно выдается детское питание. Другие виды поддержки, включая детские и взрослые подгузники, средства гигиены, медицинское оборудование и медикаменты, предоставляются всем переселенцам, которые в этом нуждаются.

