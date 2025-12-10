Новый график движения транспорта в Полтаве заставил местных жителей постепенно свыкаться с изменениями на важном маршруте.

Новый график движения транспорта в Полтаве предусматривает изменения в маршруте автобуса №32 "Вакуленцы - Дублянщина - Центр", сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальной странице "Полтаваэлектроавтотранс", кроме этого, остаются спецрейсы автобуса №65 "Крытый рынок - Дублянщина - Вакуленцы", которые продолжат курсировать по предварительному расписанию.

Новый график движения в Полтаве вступил в силу со 2 декабря 2025 и предусматривает другое время последних рейсов из центральной части города и села Вакуленцы.

Теперь последний рейс из облцентра будет отправляться в 21:05, а прибытие в Вакуленцы запланировано на 21:45.

Нововведения предусматривают регулярные интервалы курсирования в течение дня. С остановки "Дом связи" автобус отправляется в 6:05 и прибывает в Вакуленцы в 6:40. Следующий рейс в 7:25 прибудет в 8:10, затем в 8:55 прибытие в 9:40, в 10:25 – прибытие в 11:10.

Далее транспорт в 11.50 возвращается в депо. После обеда рейсы продолжаются в 13:55 прибытие в 14:40, в 15:20 прибытие в 16:00, в 16:40 прибытие в 17:15, в 17:55 прибытие в 18:30. Вечером последние рейсы отправляются в 19:55 прибытие в 20:35 и в 21:05 прибытие в 21:45, после чего в 22:20 автобус возвращается в депо.

Новый график движения транспорта в Полтаве позволяет разгрузить утренние и вечерние часы пик, обеспечивая регулярность и удобство передвижения жителей села Вакуленцы и центральной части областного центра.

В связи с введением изменений гражданам рекомендуют заранее планировать свои поездки и учитывать измененное время отправления. Расписание учитывает пик активности пассажиров и обеспечивает равномерное распределение рейсов в течение дня.

