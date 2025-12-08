Жители Николаевской области, чьи дома пострадали от войны, могут воспользоваться гуманитарной помощью, направленной в том числе и на пенсионеров, сообщает Politeka.

Как говорится на официальном Фейсбуке-странице благотворительного фонда Каритас Николаев УГКЦ, в рамках этой инициативы предусмотрена гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области, которая заключается в восстановлении жилья и поддержке наиболее уязвимых категорий граждан.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области предоставляется в рамках проекта под названием "Комплексная поддержка эвакуированных, внутри перемещенных лиц и пострадавших от войны общин".

Проект распространяется на три региона. Каритас Николаев УГКЦ предлагает жителям отремонтировать поврежденные дома, если они отвечают определенным условиям. Речь идет о жилье, которое разрушилось после 24 февраля 2022 года, но все еще пригодно для проживания.

В общей сложности запланировано выполнить около 70 ремонтов. Проект охватывает территорию облцентра и района, однако есть исключения из соображений безопасности. Участие могут принимать те семьи, которые потеряли работу или имеют доход ниже 6318 гривен на одного человека.

Ремонтировать будут так называемый тепловой контур жилья. Это включает в себя окна, двери и кровлю. Подать заявку могут семьи, соответствующие одному или нескольким критериям уязвимости. Среди них одинокие матери или родители с детьми младше 18 лет, беременные женщины или мамы с малышами до трех лет.

Также это многодетные семьи с тремя и более детьми, домохозяйства, где есть люди с инвалидностью или тяжелыми болезнями, а также одинокие пожилые от 55 лет. Участие предусмотрено и для семей, состоящих только из двух пожилых людей без поддержки родных.

