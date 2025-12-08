Перед зимними праздниками жители Харьковской области снова сталкиваются с тенденциями, указывающими на подорожание базовых продуктов.

Отдельные продукты в Харьковской области уже имеют более высокие ценники, а эксперты прогнозируют дальнейшее подорожание, сообщает Politeka.

Первые признаки того, что подорожание продуктов в Харьковской области усиливается, появились с первых чисел декабря, когда магазины начали корректировать ценники на базовые и сезонные товары.

Специалисты объясняют, что этот процесс традиционный для предновогоднего периода, однако в этом году колебания могут быть заметнее из-за сочетания высокого спроса и дополнительных затрат производителей.

Экономисты говорят о возможном росте стоимости самых популярных товаров в пределах от 7 до 10%, а иногда и больше. Самое заметное колебание ожидается яйцами, где прогнозируется повышение до уровня 80 или даже 100 гривен за десяток.

Не менее чувствительным сегментом остается молочная продукция. Молоко может достичь отметки в 80 гривен за литр.

Сети пытаются удерживать акционные предложения, однако это не останавливает общее движение цен вверх. На мясном рынке ситуация разная. Свинина может подняться до 300 грн. за килограмм. В случае курятины скачка не прогнозируют, ведь на рынке достаточно предложения.

Отдельные виды продукции могут дорожать умеренно. Филе оценивают в среднем в 244 грн, бедро – примерно в 146, а тушка чаще всего продается в диапазоне от 119 до 127.

Аналитики называют две основные причины, которые усугубляют подорожание продуктов в Харьковской области. Первая связана с предпраздничным спросом, который ежегодно формирует повышенный интерес к определенным товарам.

Вторая причина касается военных рисков и дополнительных затрат производителей на генераторы, логистические маршруты и другие операционные процессы.

