В Черниговской области 9 декабря будут действовать графики отключения электроэнергии, введенные в связи с проведением масштабных ремонтных работ, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщениях нескольких территориальных общин.

В связи с проведением работ возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей и составлены графики отключения света в Черниговской области на 9 декабря. Ограничения электроснабжения запланированы с 08:00 до 17:00 из-за ремонта воздушной линии в населенном пункте Нехаивка. Отключения коснутся отдельных адресов:

Боровська 26, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 37;

Кильцева 1Б, 45, 46, 48, 51, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 74, 76, 76/1, 77, 78;

Набережна 10, 101, 104, 106, 108, 11, 110, 113, 117, 118, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 133, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 23, 28, 29, 3, 34, 35, 36, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 53А, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 7, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 82, 83, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 94, 98;

Норыця 12;

Садова 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54/2;

Центральна 1, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 31, 33, 4, 5, 6, 69, 9.

Также возможны перебои со светом в населенном пункте Рыжкы с 08:00 до 17:00. Обесточение будет продолжаться по определенным адресам:

Ахтысовых 10, 14, 15, 16, 19, 22, 25, 26, 27, 3, 30, 32, 5, 7;

Боровська 12, 13, 17, 20, 21, 23, 31, 36, 8;

Механизации 11, 12, 15, 17, 18, 2, 27, 28, 29, 30, 32, 37, 39, 4, 40, 41, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 6, 8;

Центральна 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 26, 28, 29, 3, 37, 42, 44, 45, 46, 47, 5, 50, 51, 7;

Шкильна 1, 11, 14, 3;

Ягидна 1, 10, 101, 102, 104, 105, 11, 110, 111, 113, 116, 117, 118, 119, 12, 120, 121, 122, 123, 126, 127, 13, 132, 133, 134, 135, 15, 16, 23, 24, 25, 27, 3, 33, 34, 36, 4, 42, 44, 47, 48, 49, 52, 59, 6, 60, 64, 65, 69, 7, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 83, 86, 88, 89, 90, 92, 93, 95, 96, 98, 99.

В селе Оболоння электроснабжение также будет прекращено с 08.00 до 17.00 в связи с работами на линиях электропередачи. Отключения будут касаться ряда улиц:

Деснянська 1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55А, 58А;

Лугова 10, 11, 13, 13А, 14, 2, 3, 4, 5, 8, 9;

Набережна;

Незалежна 11, 12, 14, 16, 18;

Центральна 103, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 128, 129, 96;

Шевченка 2, 3.

Кроме того, в Остери свет будет отсутствовать в том же временном промежутке – с 10:00 до 16:00 – по отдельным адресам из-за ремонтных работ:

Генерала Солонины 10, 10А, 11, 11А, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 22А, 24, 24А, 26, 2А, 3, 3А, 8

Мономаха 76;

Рыльского 1, 10, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 3, 4, 5, 54, 6, 7, 9.

Графики отключений "Черниговоблэнерго" можно найти на официальном сайте компании в разделе "Отключения", а также в чат-ботах Viber и Telegram.

Где искать графики

На сайте: Перейдите по ссылке на раздел "Отключение" и обмерьте свой населенный пункт и адрес.

В чат-боте Viber: Найдите чат-бот компании, зарегистрируйтесь и введите лицевой счет, чтобы увидеть свой график.

В чат-боте Telegram: Загрузите чат-бот по ссылке .

На сайтах своих общин в разделах "Объявления" или "Новости".

