ВПЛ и жители прифронтовых территорий теперь могут рассчитывать на почти бесплатное жилье в Днепропетровской области.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области в рамках программы "єОселя" стало более реальной перспективой после принятия нового постановления Кабинета Министров, которое расширило круг участников программы, сообщает Politeka.

Как сообщает Минсоцполитики, почти бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области теперь можно получить с помощью льготной ипотеки.

Постановление правительства вступило в силу и после этого банки приступили к обмену информацией с Пенсионным фондом Украины. Это позволило людям, потерявшим недвижимость из-за войны, претендовать не на временное решение, а на долгосрочную поддержку.

По словам министра социальной политики, семьи и единства, благодаря новому механизму около 10 тысяч семей из числа ВПЛ и жителей прифронтовых регионов получат шанс на собственное жилье в Днепропетровской области.

Условия программы: государство берет на себя 70 процентов первого взноса и такую ​​же долю ежемесячных платежей. Также предоставляется до 40 тысяч гривен для покрытия расходов на разовую банковскую комиссию.

Сами участники программы платят только 30 процентов от первого взноса и 30 процентов ежемесячно, то есть это возможность получить крышу над головой почти бесплатно. Для этого в государственном бюджете на текущий год предусмотрено 4,4 миллиарда гривен.

Претендовать на льготную ипотеку могут те, у кого нет другого дома, кроме расположенного в районах активных боевых действий или на временно оккупированных территориях. Установлены и ограничения по стоимости и состоянию недвижимости.

Цена недвижимости не должна превышать 2 миллионов гривен. Для переселенцев разрешается приобретать здания не более 20 лет. Для жителей прифронтовых территорий действуют общие правила программы "єОселя".

