График отключения света на неделю с 8 по 14 декабря в Волынской области позволяет жителям заранее подготовиться.

График отключения света на неделю с 8 по 14 декабря в Волынской области предусматривает плановые перебои в электроснабжении в разных населенных пунктах Рожищенского общества, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет городской совет.

Работы продлятся с 10:00 до 16:00 и охватят отдельные улицы Берегового, Забары, Мильская и Дубища. В Елизавете, Носачевичах и Олешковичах также ожидаются временные отключения. В самом Роже без света останутся улицы Шилокадзе, Любомира Гузара и Промышленная.

Следующие дни с 9 по 12 декабря предусматривают плановые работы в Бортяховке, Переспе, Тихотине, Богушевской Марьяновке, Малиновке и Трилесце, а 12 декабря – в Пожарках. Энергетики производят эти работы для повышения надежности и безопасности сетей.

График отключения света на неделю с 8 по 14 декабря в Волынской области позволяет жителям заранее подготовиться: зарядить технику, проверить фонарики и свечи, выключить из розеток приборы, чувствительные к перепадам напряжения, и спланировать важные дела, требующие электро.

Актуальные данные о начале и завершении отключений регулярно обновляются на сайте Волыньоблэнерго в разделе «Перерывы в электроснабжении / Актуальная информация».

Чтобы подготовиться к обесточиванию, предварительно зарядите телефоны, ноутбуки и павербанки. Проверьте фонарики, свечи или другие источники освещения. Выключите из розеток бытовую технику, особенно холодильники, компьютеры и стиральные машины. Спланируйте важные дела так, чтобы они не зависели от электроснабжения, и подготовьте воду и продукты, требующие хранения в холодильнике. Если дома есть дети или пожилые люди, позаботьтесь об их потребностях во время отключения.

