Железнодорожники отмечают, что новый график движения поездов в Полтавской области и все временные неудобства являются необходимым шагом.

"Укрзализныця" сообщила о введении нового графика движения поездов в Полтавской области, изменения будут касаться только части пригородных экспрессов, сообщает Politeka.net.

Об этом стало известно из официального сообщения, обнародованного "Укрзализныцей" в своем Телеграмме.

Новый график движения поездов в Полтавской области связан с проведением плановых ремонтных работ на определенных участках пути, требующих временных ограничений движения.

В течение 8 декабря экспресс 6532, обычно курсирующий по направлению Кременчуг - Полтава-Южная, будет направляться только к станции Кобеляки. Это означает, что дальнейшее движение поезда на участке после станции будет временно приостановлено.

В тот же день изменения коснутся и экспресса 6533, курсирующего по маршруту Полтава-Южная – Кременчуг. Он будет выполнять рейс только до станции Новые Санжары, где будет завершать свою поездку.

Кроме того, дополнительные изменения предусмотрены на 9 и 10 декабря. В эти дни экспресс №6532 будет курсировать между Кременчугом и Полтавой-Южной по обновленному расписанию.

Отправление с начальной станции переносится на 9 часов 22 минуты, что позже обычного времени 8 часов 32 минуты. Прибытие в Полтаву-Южную также будет смещено и ожидается в 12 часов 32 минуты вместо предыдущего времени 11 часов 35 минут. Пассажиров предостерегают, что необходимо учесть эти коррективы при планировании поездок как делового, так и личного характера.

"Укрзализныця" также сообщила о временном прекращении курсирования нескольких пригородных электричек в период с 8 по 12 декабря. Речь идет об электричках, двигающихся по маршруту Ромодан – Гребенка и обратно. Ограничения коснутся следующих поездов: 6363, 6366, 6364 и 6365.

Железнодорожники отмечают, что все временные неудобства являются необходимым шагом для поддержки стабильного и безопасного движения поездов в регионе. Они призывают пассажиров отнестись к ситуации с пониманием, ведь проведение ремонтных работ позволит повысить качество транспортного сообщения в будущем.

