Дефицит продуктов в Харькове на этой неделе привел к новому повышению оптовых цен на популярные овощи, сообщает Politeka.

Аналитики отмечают, что ограниченное предложение и высокий спрос привели к увеличению стоимости салатных культур.

В частности, огурцы подорожали примерно на 10% по сравнению с прошлой неделей. Теперь их предлагают в диапазоне от 85 до 110 гривен за килограмм. Специалисты объясняют, что сезон тепличного производства в большинстве хозяйств практически завершен, а остатки продукции не покрывают спрос на внутреннем рынке.

В таких условиях украинские огурцы остаются востребованными даже в сравнении с импортными аналогами. Дефицит продуктов в Харькове вынуждает торговые сети адаптировать ценовую политику и уделять внимание качественным отечественным товарам.

Сети предпочитают украинскую продукцию, несмотря на более дорогую стоимость. Это обусловлено лучшим вкусом, свежестью и внешним видом овощей, существенно превышающим качество большинства импортных предложений.

Спрос от ритейлеров остается высоким, что позволяет производителям постепенно повышать цены. В то же время эксперты отмечают: тепличные огурцы все еще примерно на 10% дешевле, чем в этот период прошлого года. Таким образом, несмотря на повышение, они остаются более доступными для потребителей.

Кроме того, в Харькове возник дефицит хлеба. Аналитики отмечают, что структура посевов и действия аграриев формируют дополнительный риск удорожания муки. Уже сейчас ограниченные запасы продовольственной пшеницы определяют работу предприятий и становятся фактором ценовых колебаний.

