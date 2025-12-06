Дефіцит продуктів у Харкові цього тижня спричинив нове підвищення гуртових цін на популярні овочі, повідомляє Politeka.

Аналітики відзначають, що обмежена пропозиція та високий попит призвели до зростання вартості салатних культур.

Зокрема, огірки подорожчали приблизно на 10% порівняно з минулим тижнем. Тепер їх пропонують у діапазоні від 85 до 110 гривень за кілограм. Фахівці пояснюють, що сезон тепличного виробництва в більшості господарств фактично завершено, а залишки продукції не покривають попит на внутрішньому ринку.

У таких умовах українські огірки залишаються затребуваними навіть порівняно з імпортними аналогами. Дефіцит продуктів у Харкові змушує торговельні мережі адаптувати цінову політику та приділяти увагу якісним вітчизняним товарам.

Мережі віддають перевагу українській продукції, незважаючи на дорожчу вартість. Це обумовлено кращим смаком, свіжістю та зовнішнім виглядом овочів, які суттєво перевищують якість більшості імпортних пропозицій.

Попит від рітейлерів залишається високим, що дає виробникам можливість поступово підвищувати ціни. Водночас експерти зазначають: тепличні огірки все ще приблизно на 10% дешевші, ніж у цей самий період минулого року. Таким чином, попри підвищення, вони залишаються більш доступними для споживачів.

Крім того, у Харкові також виник дефіцит хліба. Аналітики відзначають, що структура посівів і дії аграріїв формують додатковий ризик подорожчання борошна. Уже зараз обмежені запаси продовольчої пшениці визначають роботу підприємств і стають чинником цінових коливань.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Доплати для пенсіонерів у Харківській області: дві категорії українців зможуть отримати надбавку.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на воду у Харківській області: українцям готують нові платіжки.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Харкові: як знайти прихисток.