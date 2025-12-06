Експерти зазначають, що подорожчання продуктів у Чернігівській області формується під впливом кількох факторів.

Подорожчання продуктів у Чернігівській області відчутно вплинуло на вартість базового споживчого кошика, повідомляє Politeka.

Дані за листопад-грудень 2025 року демонструють зростання цін на молочні вироби, крупи та овочі у супермаркетах регіону.

Молочна продукція показала помітне подорожчання. Сметана «Простонаше» 20% (340 г) коштує у середньому 68,01 грн. Найдорожча ціна спостерігалася у Megamarket та Novus – 70,30, а у Metro продукт продають за 63,44. Протягом місяця середні витрати на цей товар зросли на 9,60.

Серед бакалій найбільше уваги заслуговує вермішель коротка. Середня ціна 1 кг зараз становить 30,79 грн, що на 2,90 більше, ніж у листопаді. Найдоступніша пропозиція – у Novus, тоді як індекс споживчих цін свідчить про стабільне, але поступове підвищення вартості протягом місяця.

Овочі також додали навантаження на сімейні бюджети. Помідори сливка (1 кг) продаються за середньою ціною 141,73 грн. Найнижча вартість – у Novus та Auchan (119–119,90), тоді як Megamarket пропонує 186,30. Зростання середньої вартості за місяць склало 13,87, що відображає сезонні коливання та різницю у постачальниках.

Експерти зазначають, що подорожчання продуктів у Чернігівській області формується під впливом кількох факторів: підвищення вартості сировини, логістичних витрат і сезонних коливань врожаю. Для споживачів це означає необхідність більш обережного планування покупок і використання акційних пропозицій для оптимізації витрат.

Регулярний моніторинг цін та порівняння пропозицій різних магазинів допомагає прогнозувати тенденції ринку та своєчасно реагувати на зміни, зменшуючи негативний вплив подорожчання на сімейний бюджет.

