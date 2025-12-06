Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області дозволяє покрити першочергові витрати та забезпечити стабільність.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області цього сезону стартує в межах програми підтримки домогосподарств на зимовий період 2025–2026 років, повідомляє Politeka.

Ініціатива спрямована на забезпечення базових потреб та покращення житлових умов для літніх громадян. Організатори наголошують на швидкому наданні ресурсів, що дозволяє мешканцям ефективно підготуватися до холодів.

Програму реалізують «Карітас Полтава» разом із міжнародною католицькою організацією CRS Catholic Relief Services. Допомога охоплює Полтавську та Зіньківську громади. Мобільні групи працюють за графіком, тому жителям радять стежити за оголошеннями, щоб отримати підтримку вчасно.

Основними одержувачами є домогосподарства з уразливих категорій: люди з інвалідністю I–II групи, громадяни старші шістдесяти років, особи з обмеженими можливостями від народження. Також включено одиноких батьків, вагітних, матерів дітей до трьох років, сім’ї з прийомними дітьми, пацієнтів із тяжкими хворобами та багатодітні родини з трьома й більше дітьми.

Для участі потрібно надати паспорт, податковий номер, довідку ВПО, IBAN та документи, що підтверджують статус одержувача. Підтримку можна отримати лише один раз на домогосподарство та за умови відсутності аналогічних виплат від інших організацій.

У межах програми гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області дозволяє покрити першочергові витрати та забезпечити стабільність у складний зимовий період. Мешканцям радять готувати документи завчасно, щоб уникнути черг і вчасно отримати ресурси, необхідні для ремонту та повсякденного життя.

