Дефіцит продуктів у Одеській області цього тижня спричинив чергове зростання оптових розцінок на популярні овочі, свідчать дані ринкових оглядів, повідомляє Politeka.

Аналітичні звіти фіксують скорочення пропозиції та підвищений інтерес покупців, що вплинуло на вартість салатних позицій. Поточні зміни найбільше торкнулися огірків, які додали близько 10% до попередніх показників. Наразі їх реалізують у межах 85–110 гривень за кілограм.

Фахівці пояснюють подорожчання завершенням тепличного циклу в багатьох господарствах. Наявні партії не забезпечують повноцінне покриття попиту, тому ринок реагує корекцією цінових параметрів.

Українська продукція залишається конкурентною на фоні імпортних поставок. Саме дефіцит продуктів у Одеській області стимулює торговельні мережі переглядати пріоритети та активніше співпрацювати з локальними виробниками.

Рітейл орієнтується на якісні партії завдяки кращому смаку, свіжому вигляду та стабільним відвантаженням. Попит зберігається високим, що дозволяє агрокомпаніям поступово коригувати комерційні умови.

Експерти додають, що тепличні огірки все ще приблизно на 10% доступніші, ніж торік у відповідний період, що підтримує зацікавлення споживачів навіть у період підвищення.

Крім того, в Одесі також є можливість отримати продукти безкоштовно. Благодійний фонд «Українська душа» продовжує підтримувати людей поважного віку, які опинилися у складних життєвих умовах. Представники фонду зазначають, що в період економічної нестабільності та зростання цін особливо важливо забезпечити найвразливіших громадян базовими продуктами.

