Дефицит продуктов в Одесской области на этой неделе повлек за собой очередной рост оптовых расценок на популярные овощи, свидетельствуют данные рыночных обзоров, сообщает Politeka.

Аналитические отчеты фиксируют сокращение предложения и повышенный интерес покупателей, что повлияло на стоимость салатных позиций. Текущие изменения больше всего коснулись огурцов, которые прибавили около 10% к предыдущим показателям. В настоящее время их реализуют в пределах 85–110 гривен за килограмм.

Специалисты объясняют удорожание завершением тепличного цикла во многих хозяйствах. Имеющиеся партии не обеспечивают полноценного покрытия спроса, поэтому рынок реагирует коррекцией ценовых параметров.

Украинская продукция остается конкурентоспособной на фоне импортных поставок. Именно дефицит продуктов в Одесской области стимулирует торговые сети пересматривать приоритеты и активно сотрудничать с локальными производителями.

Ритейл ориентируется на качественные партии благодаря лучшему вкусу, свежему виду и стабильным отгрузкам. Спрос сохраняется высоким, что позволяет агрокомпаниям постепенно корректировать коммерческие условия.

Эксперты добавляют, что тепличные огурцы все еще примерно на 10% доступнее, чем в прошлом году в соответствующий период, что поддерживает интерес потребителей даже в период повышения.

Кроме того, в Одессе есть возможность получить продукты бесплатно. Благотворительный фонд «Украинская душа» продолжает поддерживать людей преклонных лет, которые оказались в сложных жизненных условиях. Представители фонда отмечают, что в период экономической нестабильности и роста цен особенно важно обеспечить наиболее уязвимых граждан базовыми продуктами.

