Пассажирам рекомендуют внимательно следить за новым графиком движения поездов в Днепропетровской области и соблюдать правила безопасности.

Новый график движения поездов в Днепропетровской области вводится компания-перевозчик "Укрзализныця", однако он может снова измениться из-за ситуации в безопасности, пишет Politeka.net.

Об этом сообщается на странице Региональный филиал "Придніпровська залізниця" в Фейсбуке.

"Укрзализныця" ввела изменения в маршрутах пригородных поездов, курсирующих по территории Днепропетровской и Харьковской областей. Компания сообщает, что новый график движения поездов в Днепропетровской области связан с необходимостью оптимизировать проезд поездов и обеспечить стабильное сообщение между населенными пунктами региона.

Одной из ключевых новаций стало возобновление маршрутов в направлении Лозовой к станции Ароматна. Это решение касается нескольких пригородных рейсов, которые будут вновь возвращаться к обслуживанию этого направления.

В частности, экспресс №6272, курсирующий по маршруту Синельниково-1 – Лозовая, назначен в сообщении Синельниково-1 – Павлоград-1 по действующему графику.

Далее он будет продолжать проезд по участку Ароматна – Лозовая уже по обновленному расписанию. Отправление со станции Ароматная будет проходить в 07:03.

Затем экспресс будет останавливаться на следующих станциях и платформах: Морозовское (07:07–07:08), Вербоватовка (07:13–07:14), Варваровка (07:22–07:23), Юрьевка (07:33–07:34), Жемчужная (0:4:07) (07:58–07:59), Новооплачиваемое (08:04–08:05), Кленово (08:11–08:12), Нестелиевка (08:17–08:18), Пост Дачный (08:22–08:23), остановка Марусов3–08.

Прибытие в Лозовую запланировано на 08:50.

Укрзализныця также обращает внимание пассажиров, что в регионе возможны дальнейшие изменения маршрутов в зависимости от оперативной ситуации. Речь идет как о корректировке движения, так и о внедрении дополнительных шаттлов или технических поездов. Пассажирам рекомендуют внимательно следить за обновлениями и соблюдать правила безопасности.

Постанционное расписание движения доступно на официальном сайте Укрзализныци по ссылке, приведенной в сообщении.

