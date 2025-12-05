График отключения света на 6 декабря в Одесской области охватывает несколько населенных пунктов Окнянского поселкового общества, сообщает Politeka.
Такую информацию предоставляют в АО "ДТЭК Одесские электросети".
Электроснабжение будет приостановлено с 08:00 до 19:00 в связи с профилактическими работами для повышения надежности сетей и предотвращения аварий.
В селе Флора отключение коснется улиц Верховицкая, Ивановская, Мирная, Молодежная, Озерная, Украинская, Флора, Школьная и Ягорлицкая.
В селе Ивановка без электричества останется ул. Ивановская, а в Волярке – Степная и Центральная.
График отключения света 6 декабря в Одесской области позволяет местным жителям спланировать работу бытовых приборов и избежать неудобств во время временных перебоев.
Рекомендуется предварительно зарядить телефоны и другие важные устройства, выключить технику из розеток и подготовить необходимые дела, требующие электроснабжения.
Важную технику следует выключить из розеток во избежание повреждений.
Планируйте работу бытовых приборов так, чтобы они не нуждались в электроэнергии во время отключения.
Подготовьте фонарики, свечи или другие источники освещения.
Проверьте наличие батареек для фонариков и других устройств.
По возможности храните воду в резерве для бытовых нужд, если пользуетесь электрическими насосами.
Минигенератор или павербанк помогут поддержать работу важных устройств.
Запланируйте готовку заранее, если пользуетесь электроплитой.
Предупредите семью или соседей о времени отключения во избежание недоразумений.
