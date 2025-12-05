График отключения света на 6 декабря в Одесской области охватывает несколько населенных пунктов Окнянского поселкового общества, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют в АО "ДТЭК Одесские электросети".

Электроснабжение будет приостановлено с 08:00 до 19:00 в связи с профилактическими работами для повышения надежности сетей и предотвращения аварий.

В селе Флора отключение коснется улиц Верховицкая, Ивановская, Мирная, Молодежная, Озерная, Украинская, Флора, Школьная и Ягорлицкая.

В селе Ивановка без электричества останется ул. Ивановская, а в Волярке – Степная и Центральная.

График отключения света 6 декабря в Одесской области позволяет местным жителям спланировать работу бытовых приборов и избежать неудобств во время временных перебоев.

Рекомендуется предварительно зарядить телефоны и другие важные устройства, выключить технику из розеток и подготовить необходимые дела, требующие электроснабжения.

Важную технику следует выключить из розеток во избежание повреждений.

Планируйте работу бытовых приборов так, чтобы они не нуждались в электроэнергии во время отключения.

Подготовьте фонарики, свечи или другие источники освещения.

Проверьте наличие батареек для фонариков и других устройств.

По возможности храните воду в резерве для бытовых нужд, если пользуетесь электрическими насосами.

Минигенератор или павербанк помогут поддержать работу важных устройств.

Запланируйте готовку заранее, если пользуетесь электроплитой.

Предупредите семью или соседей о времени отключения во избежание недоразумений.

