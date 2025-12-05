Графік відключення світла на 6 грудня в Одеській області дозволяє місцевим жителям спланувати роботу побутових приладів.

Графік відключення світла на 6 грудня в Одеській області охоплює кілька населених пунктів Окнянської селищної громади, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають в АТ "ДТЕК Одеські електромережі".

Електропостачання буде призупинене з 08:00 до 19:00 у зв’язку з профілактичними роботами для підвищення надійності мереж та запобігання аваріям.

У селі Флора відключення торкнеться вулиць Верховицька, Іванівська, Мирна, Молодіжна, Озерна, Українська, Флора, Шкільна та Ягорлицька.

У селі Іванівка без електрики залишиться вул. Іванівська, а в Волярці – Степова та Центральна.

Графік відключення світла на 6 грудня в Одеській області дозволяє місцевим жителям спланувати роботу побутових приладів та уникнути незручностей під час тимчасових перебоїв.

Рекомендується заздалегідь зарядити телефони та інші важливі пристрої, вимкнути техніку з розеток і підготувати необхідні справи, що потребують електропостачання.

Важливу техніку варто вимкнути з розеток, щоб уникнути пошкоджень.

Плануйте роботу побутових приладів так, щоб вони не потребували електроенергії під час відключення.

Підготуйте ліхтарики, свічки або інші альтернативні джерела освітлення.

Перевірте наявність батарейок для ліхтариків та інших приладів.

За можливості зберігайте воду у резерву для побутових потреб, якщо користуєтесь електричними насосами.

Міні-генератор або павербанк допоможуть підтримати роботу важливих пристроїв.

Заплануйте готування їжі заздалегідь, якщо користуєтесь електроплитою.

Попередьте сім’ю або сусідів про час відключення, щоб уникнути непорозумінь.

