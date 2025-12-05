Підвищення тарифів на воду у Рівненській області пов’язане зі збільшенням витрат.

Підвищення тарифів на воду у Рівненській області затвердив виконком Острозької міської ради. Нові розцінки почали діяти з 1 листопада 2025 року, повідомляє Politeka.

За інформацією «Водоканалу», кубометр води тепер коштує 35,57 грн, а послуга з відведення — 61,45. Разом це формує 97,02 за використаний обсяг. З 1 січня 2026 року ціни зростуть: подача підвищиться до 36,42, відведення — до 63,30, а загальна сума за кубометр становитиме 99,72. Крім того, введено абонентську плату 24,07 грн на місяць.

У міській раді пояснили, що підвищення тарифів на воду у Рівненській області пов’язане зі збільшенням витрат на енергоресурси, матеріали та утримання мереж. Місцеві жителі повинні врахувати ці зміни під час планування річних витрат. Підприємство підкреслює, що коригування необхідне для стабільного водопостачання та забезпечення належної якості послуг.

Паралельно регіон стикається зі зростанням вартості перевезень. У низці маршрутів, зокрема у Здолбунівському та Шпанівському напрямках, нові розцінки діють з 8 листопада. У Рівненському районі зміни торкнулися Тучина, Заборолі, Олександрії, Любомирки та Кам’яної Гори.

Перевізники пояснюють таку ситуацію здорожчанням пов’язане з паливом, техоглядами, страховими полісами й оплатою автостанційних сервісів. Водночас через зменшення кількості пасажирів приблизно на половину зросло навантаження на витрати підприємств, що також вплинуло на кінцеву ціну поїздок. Значний вплив мало й скорочення пасажиропотоку — він зменшився приблизно на 50%.

Останні новини України:

Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Рівному: оновлені тарифи вже діють у місті, всі подробиці