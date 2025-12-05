Денежная помощь для ВПЛ в Кривом Роге может быть приостановлена ​​в нескольких условиях.

В Кривом Роге внутренне перемещенные лица продолжают получать денежную помощь для ВПЛ, однако существуют случаи, когда выплаты могут быть временно приостановлены, сообщает Politeka.

В декабре 2025 г. программа поддержки переселенцев действует без изменений. Постановление Кабинета Министров Украины № 332 продлило его на полгода. ВПЛ получают:

3 тысячи гривен для детей и лиц с инвалидностью;

2 тысячи гривен для других категорий переселенцев.

Право на получение помощи имеют граждане, покинувшие свои дома из-за боевых действий или оккупации и оформивших статус внутренне перемещенного лица. Также выплаты предусмотрены для тех, чье жилье стало непригодным для проживания или разрушено, при подаче соответствующих документов.

Кроме того, помощь предоставляется:

лицам с инвалидностью I–III групп;

семьям с детьми до 18 лет или до 23 лет, если ребенок продолжает обучение;

домохозяйствам, где все члены нетрудоспособны;

другим уязвимым категориям граждан.

Денежные средства поступают на банковские счета дважды в месяц — 15-го и 28-го числа.

Когда выплаты могут прекратить

Денежная помощь для ВПЛ в Кривом Роге может быть приостановлена, если среднемесячный доход на одного человека превышает 9 444 гривны. Также основанием для прекращения является приобретение недвижимости или земельного участка стоимостью более 100 тысяч гривен, а также покупка автомобиля не старше пяти лет.

Другие причины прекращения начислений включают:

пребывание за границей более 30 дней без уважительных причин;

возвращение в жилище по месту постоянного проживания;

наличие депозита более 100 тысяч гривен;

отсутствие трудоустройства у трудоспособных членов семьи, если они не зарегистрированы в центре занятости.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит мяса в Кривом Роге: что известно о проблеме.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Кривом Роге: специалисты назвали причины резких изменений на рынке.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кривом Роге: украинцам раскрыли, на какую поддержку можно рассчитывать.