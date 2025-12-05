В Кривом Роге внутренне перемещенные лица продолжают получать денежную помощь для ВПЛ, однако существуют случаи, когда выплаты могут быть временно приостановлены, сообщает Politeka.
В декабре 2025 г. программа поддержки переселенцев действует без изменений. Постановление Кабинета Министров Украины № 332 продлило его на полгода. ВПЛ получают:
- 3 тысячи гривен для детей и лиц с инвалидностью;
- 2 тысячи гривен для других категорий переселенцев.
Право на получение помощи имеют граждане, покинувшие свои дома из-за боевых действий или оккупации и оформивших статус внутренне перемещенного лица. Также выплаты предусмотрены для тех, чье жилье стало непригодным для проживания или разрушено, при подаче соответствующих документов.
Кроме того, помощь предоставляется:
- лицам с инвалидностью I–III групп;
- семьям с детьми до 18 лет или до 23 лет, если ребенок продолжает обучение;
- домохозяйствам, где все члены нетрудоспособны;
- другим уязвимым категориям граждан.
Денежные средства поступают на банковские счета дважды в месяц — 15-го и 28-го числа.
Когда выплаты могут прекратить
Денежная помощь для ВПЛ в Кривом Роге может быть приостановлена, если среднемесячный доход на одного человека превышает 9 444 гривны. Также основанием для прекращения является приобретение недвижимости или земельного участка стоимостью более 100 тысяч гривен, а также покупка автомобиля не старше пяти лет.
Другие причины прекращения начислений включают:
- пребывание за границей более 30 дней без уважительных причин;
- возвращение в жилище по месту постоянного проживания;
- наличие депозита более 100 тысяч гривен;
- отсутствие трудоустройства у трудоспособных членов семьи, если они не зарегистрированы в центре занятости.
