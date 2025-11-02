Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кривом Роге охватывает финансовую, психологическую и правовую поддержку.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кривом Роге предоставляется благодаря совместной работе благотворительных организаций «Каритас» и «Каритас Норвегия», сообщает Politeka.

Программа охватывает разные направления поддержки пожилых жителей города. В частности, предусмотрены ваучеры на покупку гигиенических средств торговой сети «АТБ». Помощь предназначена лицам с инвалидностью первой и второй групп, семьям с детьми, которые имеют особые нужды, а также людям, нуждающимся в постоянном уходе.

Для участия в проекте необходимо иметь документ, подтверждающий статус внутренне перемещенного лица, или доказать проживание в Кривом Роге в случае повреждения жилья при обстреле, предоставив соответствующий акт или справку. Дополнительную информацию можно получить по телефону 0800336734 — звонки принимают в будние дни с 10:00 до 16:00.

Кроме материальной помощи, в городе работает кризисный центр «Рідна хата» при приходе Святого Николая Чудотворца УГКЦ. Там предоставляют консультации кейс-менеджера, помогают составить индивидуальный план действий и при необходимости направляют в социальные службы, которые оказывают дополнительную поддержку.

В рамках инициативы доступна также юридическая помощь – специалисты помогают оформлять заявления, иски, жалобы и другие документы для подачи в государственные органы или суды. Психологи центра работают над уменьшением уровня стресса, стабилизацией эмоционального состояния и улучшением внутреннего самочувствия.

Итак, гуманитарная помощь для пенсионеров в Кривом Роге охватывает финансовую, психологическую и правовую поддержку, способствуя сохранению стабильности, комфорта и безопасности для пожилых людей даже в сложных обстоятельствах.

