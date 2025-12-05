Дефицит продуктов в Днепропетровской области на этой неделе стимулировал повышение стоимости отдельных салатных культур, сообщает Politeka.

Основной причиной называют ограниченный объем снабжения и стабильно высокий спрос.

Самое заметное изменение касается огурцов, прибавивших около 10% к прошлым показателям. Текущая цена колеблется в пределах 85-110 гривен за килограмм. Эксперты объясняют, что производственный сезон в большинстве тепличных хозяйств завершился, а имеющиеся остатки не перекрывают потребности рынка.

В условиях уменьшенного предложения отечественные овощи остаются конкурентными даже по сравнению с импортом. Именно дефицит продуктов в Днепропетровской области заставляет сети корректировать политику закупок, предпочитая свежие украинские позиции.

Ритейлеры ориентируются на локальных производителей из-за лучшего вкуса, презентабельности и стабильных партий. Спрос со стороны торговцев остается высоким, что позволяет агропроизводителям поднимать цены постепенно, сохраняя интерес покупателей.

Аналитики добавляют, что тепличные огурцы все еще примерно на 10% дешевле, чем в прошлом году в аналогичный период. Это помогает удерживать спрос, несмотря на последние изменения.

Кроме того, в Днепропетровской области также наблюдается удорожание продуктов. К примеру, гречка в сетях Auchan, Metro, Novus и Megamarket колеблется от 38,30 до 56,20 грн за килограмм. Среднее подорожание с 40,88 до 43,57 составляет 1,74. Молочные изделия также выросли, но медленнее. Сливки "Простонаше" 10% (200 мл) теперь стоят в среднем 37,22 грн против 36,14 гривен.

