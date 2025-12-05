Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области создана для снижения рисков в холодный сезон.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области в этом сезоне предоставляется уязвимым домохозяйствам, чтобы поддержать пожилых граждан перед зимним периодом, сообщает Politeka.

Программа охватывает несколько районов и направлена ​​на обеспечение базовых потребностей лиц старше шестидесяти лет, а также тех, кто имеет инвалидность или хронические заболевания. Среди получателей — беременные, матери малышей, одинокие родители и многодетные семьи, наиболее испытывающие финансовую нагрузку из-за коммунальных платежей и отопления.

В Синельниковском районе жители Славянского общества получат топливные брикеты для обогрева домов, что поможет уменьшить расходы зимой. В Никопольском районе семьи сел Заря и Пригородное получат гранты на оплату коммунальных услуг, а в Покровском обеспечат поставки брикетов для отопления.

Организаторы отмечают, что гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области создана для снижения рисков в холодный сезон и обеспечения стабильных условий проживания. Жителям советуют заранее готовить документы и следить за графиком распределения ресурсов. Подробная информация доступна на сайте «Каритас Донецк в Днепре».

Кроме того, в регионе действует программа бесплатного жилья для лиц, нуждающихся в государственной поддержке. Согласно закону «О жилищном фонде социального назначения», определенные категории населения имеют право на социальное жилье, что дополняет основную помощь и повышает уровень безопасности для уязвимых групп.

Благодаря этим мероприятиям, пожилые жители Днепропетровской области смогут пережить зиму с меньшими трудностями и поддерживать общину и государство.

