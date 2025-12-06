Эксперты отмечают, что удорожание продуктов в Черниговской области формируется под влиянием нескольких факторов.

Подорожание продуктов в Черниговской области оказало большое влияние на стоимость базовой потребительской корзины, сообщает Politeka.

Данные за ноябрь-декабрь 2025 демонстрируют рост цен на молочные изделия, крупы и овощи в супермаркетах региона.

Молочная продукция показала заметное удорожание. Сметана «Простонаше» 20% (340 г) стоит в среднем 68,01 грн. Самая дорогая цена наблюдалась у Megamarket и Novus – 70,30, а Metro продукт продают за 63,44. В течение месяца средние затраты на товар выросли на 9,60.

Среди бакалий больше внимания заслуживает вермишель короткая. Средняя цена 1 кг сейчас составляет 30,79 грн, что на 2,90 больше чем в ноябре. Самое доступное предложение – у Novus, тогда как индекс потребительских цен свидетельствует о стабильном, но постепенном повышении стоимости в течение месяца.

Овощи также добавили нагрузку на семейные бюджеты. Помидоры сливки (1 кг) продаются по средней цене 141,73 грн. Самая низкая стоимость – Novus и Auchan (119–119,90), тогда как Megamarket предлагает 186,30. Рост средней стоимости в месяц составил 13,87, что отражает сезонные колебания и разницу в поставщиках.

Эксперты отмечают, что подорожание продуктов в Черниговской области формируется под влиянием нескольких факторов повышения стоимости сырья, логистических затрат и сезонных колебаний урожая. Для потребителей это означает необходимость более осторожного планирования покупок и использования акционных предложений для оптимизации затрат.

Регулярный мониторинг цен и сравнение предложений разных магазинов помогает прогнозировать тенденции рынка и своевременно реагировать на изменения, уменьшая негативное влияние подорожания семейного бюджета.

