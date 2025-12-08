Потребителям рекомендуется строго соблюдать установленные правила во время действия графика отключения газа с 9 по 10 декабря в Черкасской области.

Графики отключения газа с 9 по 10 декабря в Черкасской области были сформированы в связи с проведением масштабных плановых работ, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Газмережи» Черкасский филиал.

К сведению потребителей природного газа села Павловщина Золотоношского района сообщается о проведении важных ремонтных работ.

9 декабря начнутся ремонты по улучшению состояния газораспределительных систем и обеспечению безопасного и стабильного газоснабжения для жителей.

Запланирована замена шкафного газорегуляторного пункта, который потребует полного прекращения подачи на улице Неверовского в селе Павловщина. Такие меры необходимы для поддержания надежной работы газовых сетей и предотвращения возможных аварийных ситуаций.

Также до сведения потребителей природного газа города Звенигородка доводится информация о еще одном этапе ремонтов.

10 декабря 2025 г. будет проведено техническое обслуживание элементов системы газоснабжения. Они предусматривают полное прекращение газоснабжения в городе Звенигородка абонентов по следующим адресам: им. Героев Небесной Сотни № 83,83/1, 83/2, 83/3, 83/4, 83/5, 83/6, 83/7, 83/8, ул. Песчаная №4а.

Потребителям рекомендуется строго соблюдать установленные правила. После прекращения газоснабжения перекройте краны на газопроводах перед газовыми приборами. Категорически запрещается пользоваться газовыми приборами. В момент пуска газа жильцы должны обеспечить беспрепятственный доступ работникам газового хозяйства к оборудованию, расположенному в квартирах и частных домах.

Отдельно отмечается, что самовольное возобновление газоснабжения до завершения работ, а также открывание кранов или включение газовых приборов к официальному разрешению строго запрещено, поскольку такие действия создают прямую угрозу безопасности жизни и имущества.

