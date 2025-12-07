График отключения света на неделю с 8 по 14 декабря в Кировоградской области позволяет жителям спланировать работу бытовых приборов.

График отключения света в неделю с 8 по 14 декабря в Кировоградской области охватывает ряд населенных пунктов Бобринецких ЭМ, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют на сайте облэнерго .

Жители должны учесть, что подача электроэнергии будет приостановлена ​​с 09:00 до 17:00 из-за отключения должников и плановых работ.

8 декабря без света останутся жители Сугоклеевки (улица Новая, дома 1, 3, 5, 7), Путевого (Фермерская 7, 9; Центральная 59, 63, 73, 73А, 81, 83, 108, 110, 112, 1) Южного (Борисовская, 1) и Трудолюбовки (Степная 2–3, 5, 7–9, 12, 15–16, 25, 27).

Васильевка также останется без электроснабжения на улицах Николая Брасла (27, 31–34, 37–38, 40, 29, 41, 43, 45, 48–51, 56, 62, 66, 72, 80, 88, 102, 8 и 5 9, 11, 15, 19, 29, 31, 41, 43, 45А, 47, 49, 51, 55, 57, 59). Центральная улица Трудолюбовки (1–3, 6–7, 11) тоже подпадает под плановое отключение.

10 числа электроснабжения приостановят в Костомаровке (Мира 4, 8–9, 15, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35–40, 42–44, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 6 6 70, 72, 74); 44–49, 50А, 51–60, 62–64, 66; 15а, 17а; 142–143, 145–146; Шевченко 157–159;

