Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области дает шанс начать жизнь заново в более безопасных условиях, сообщает Politeka.
Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области предоставляется в соответствии с государственными программами, четко определяющими порядок получения социальных квартир.
Закон Украины о жилом фонде социального назначения регулирует механизм предоставления бесплатного жилья для разных категорий граждан, в том числе и ВПЛ в Киевской области. Важно понимать, что эта процедура не является быстрой. Она требует достаточно большого пакета документов и времени на рассмотрение заявок.
Среди основных категорий, которые могут рассчитывать на такую поддержку, военнослужащие, внутренне перемещенные лица, люди с инвалидностью, сироты и дети, оставшиеся без родительской опеки, семьи погибших военных и те граждане, чьи дома были уничтожены из-за боевых действий.
Для переселенцев государство предоставляет квартиры в тыловых регионах за счет международной помощи или служебных помещений на временной основе. Предпочтение в очереди обычно отдается семьям с детьми, пожилым людям и лицам с инвалидностью.
Военным предлагают дома в новостройках или в восстановленных квартирах, финансируемых из государственного бюджета или донорских средств.
Затоже сейчас действует несколько важных инициатив, обеспечивающих граждан жилище. Одна из них – "єВідновлення". Она предусматривает компенсации в виде сертификатов на приобретение нового дома или выделение средств на строительство для тех, чьи дома были разрушены.
Еще одна доступная инициатива - "єОселя". Она ориентирована на военных, медиков, педагогов и ученых. Для них предусмотрена ипотека под 3 процента.
Последние новости Украины:
Как сообщала Politeka, гуманитарная помощь для пенсионеров: украинцам готовы предоставить бесплатные услуги, какие именно
Также Politeka писала о выплатах для ВПЛ: кто и какую помощь может получить
Напомним, что Politeka упоминала и о бесплатном жилье для переселенцев: кто имеет право