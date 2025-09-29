Украинцы, потерявшие дома из-за войны или оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, имеют право на бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области дает шанс начать жизнь заново в более безопасных условиях, сообщает Politeka.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области предоставляется в соответствии с государственными программами, четко определяющими порядок получения социальных квартир.

Закон Украины о жилом фонде социального назначения регулирует механизм предоставления бесплатного жилья для разных категорий граждан, в том числе и ВПЛ в Киевской области. Важно понимать, что эта процедура не является быстрой. Она требует достаточно большого пакета документов и времени на рассмотрение заявок.

Среди основных категорий, которые могут рассчитывать на такую ​​поддержку, военнослужащие, внутренне перемещенные лица, люди с инвалидностью, сироты и дети, оставшиеся без родительской опеки, семьи погибших военных и те граждане, чьи дома были уничтожены из-за боевых действий.

Для переселенцев государство предоставляет квартиры в тыловых регионах за счет международной помощи или служебных помещений на временной основе. Предпочтение в очереди обычно отдается семьям с детьми, пожилым людям и лицам с инвалидностью.

Военным предлагают дома в новостройках или в восстановленных квартирах, финансируемых из государственного бюджета или донорских средств.

Затоже сейчас действует несколько важных инициатив, обеспечивающих граждан жилище. Одна из них – "єВідновлення". Она предусматривает компенсации в виде сертификатов на приобретение нового дома или выделение средств на строительство для тех, чьи дома были разрушены.

Еще одна доступная инициатива - "єОселя". Она ориентирована на военных, медиков, педагогов и ученых. Для них предусмотрена ипотека под 3 процента.

