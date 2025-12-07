Поэтому дефицит продуктов в Киевской области остается актуальной проблемой, что сказывается на цене и доступности.

Дефицит продуктов в Киевской области особенно ощутим по поводу яблок, которые пользуются популярностью среди украинцев, сообщает Politeka.

Специалист Тарас Баштанник отметил, что в течение сезона цены на фрукт ежемесячно поднимались на 5-7%, а в начале лета достигали 60-80 гривен за килограмм. Причинами стали ограниченные запасы, ухудшение качества урожая, отсутствие современных хранилищ и общая нехватка продуктов в регионе. Поэтому Украина даже вынужденно импортировала яблоки, что нетипично для страны-экспортера.

С августа наблюдается частичное снижение стоимости – сейчас цены колеблются между 30 и 50 гривнами за килограмм. Аналитики прогнозируют умеренное повышение на 3-5% ежемесячно. Несмотря на сложную ситуацию, Украина остается экспортером, но при продлении дефицита в отдельных областях импорт может расти.

Внутренний рынок ориентируется на мировые котировки и производство яблочного концентрата. Если цены внутри страны снижаются, то хозяйства отправляют часть урожая на переработку или за границу. Стоимость разных сортов отличается примерно на 5–10% и зависит от размера, вкуса, цвета и товарного вида. Потребители предпочитают проверенные виды, а фермеры учитывают климатические риски при посадке новых садов.

Климатические условия влияют на окраску и формирование плодов. Последние два сезона урожайность снизилась на 30–40% в этом году и до 50% в прошлом. Поэтому дефицит продуктов в Киевской области остается актуальной проблемой, что сказывается на цене и доступности яблок для населения.

