Дефіцит продуктів у Київській області особливо відчутний щодо яблук, які користуються популярністю серед українців, повідомляє Politeka.

Фахівець Тарас Баштанник зазначив, що протягом сезону ціни на фрукт щомісяця піднімалися на 5–7%, а на початку літа досягали 60–80 гривень за кілограм. Причинами стали обмежені запаси, погіршення якості врожаю, відсутність сучасних сховищ та загальна нестача продуктів у регіоні. Через це Україна навіть вимушено імпортувала яблука, що нетипово для країни-експортера.

З серпня спостерігається часткове зниження вартості – зараз ціни коливаються між 30 і 50 гривнями за кілограм. Аналітики прогнозують помірне підвищення на 3–5% щомісяця. Попри складну ситуацію, Україна залишається експортером, але при продовженні дефіциту в окремих областях імпорт може зростати.

Внутрішній ринок орієнтується на світові котирування та виробництво яблучного концентрату. Якщо ціни всередині країни знижуються, господарства відправляють частину врожаю на переробку або за кордон. Вартість різних сортів відрізняється приблизно на 5–10%, і залежить від розміру, смаку, кольору та товарного вигляду. Споживачі надають перевагу перевіреним видам, а фермери враховують кліматичні ризики під час посадки нових садів.

Кліматичні умови впливають на забарвлення й формування плодів. Останні два сезони врожайність знизилася на 30–40% цього року та до 50% торік. Через це дефіцит продуктів у Київській області залишається актуальною проблемою, що позначається на ціні та доступності яблук для населення.

