В ряде населенных пунктов Киевской области в дополнение к стабилизационным обесточениям 8 декабря 2025 года будут действовать специальные графики отключения света.

Энерегетики объявили о дополнительных графиках отключения света в Киевской области на понедельник, 8 декабря 2025 года, сообщает Politeka.

В частности, специальные графики отключения света 8 декабря будут действовать в пределах Бородянской поселковой территориальной общины Киевской области с 8:00 до 16:00 в следующих населенных пунктах:

Бородянка (Вокзальная, Дружбы, Победы, Правика, Сумская, Тернопольская, Чернобыльская, Дорожная, пер. Дружнянский);

Новая Гребля (ул. Береговая, Лесная, Молодежная, Фрунзенская, Харьковская, Шевченко, Вабля);

Дружеская (Бондаревская, Вербовая, Чубаря, Железнодорожная, Апрельская, Центральная, Петровского, Молодежная, Новая, пер. Апрельский 1, 3, 4);

Вабля (Харьковская, Вишневая, Вабля, Молодежная, Каштановая, Дружбы);

Озорщина (Украинских защитников, Садовая, Шевченко, пер. Садовый, Шевченко);

Новый Корогод (Веселая, Дружбы, Заводская, 23 Августа, Корогодская, Металлургов, Молодежная, Новая, Парковая, Промстроевская, Садовая, Студенческая, Харьковская);

частично Блиставица, Дмитровка.

По данным ДТЭК, в городе Кагарлык ограничения электроснабжения в понедельник будут действовать с 9 до 17 часов для домов по ул. Столичная, Владимира Великого, а в Обухове с 9:30 до 15:30 – ул. Виноградная, Драна Гора, Петра Невгада, Песчаная, Шевченко, пер. Полевой, пишет Politeka.

Кроме того, дополнительные графики отключения света в Киевской области 8 декабря частично коснутся с 12:00 до 18:00. Гора, а с 9:00 до 15:00. Настенька.

