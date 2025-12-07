У низці населених пунктів Київської області на додаток до стабілізаційних знеструмлень 8 грудня 2025 року діятимуть спеціальні графіки відключення світла.

Енерегетики оголосили про додаткові графіки відключення світла в Київській області на понеділок, 8 грудня 2025 року, повідомляє Politeka.

Зокрема спеціальні графіки відключення світла 8 грудня діятимуть у межах Бородянської селищної територіальної громади Київської області з 8:00 до 16:00 у таких населених пунктах:

Бородянка (Вокзальна, Дружби, Перемоги, Правика, Сумська, Тернопільська, Чорнобильська, Дорожна, пров. Дружнянський);

Нова Гребля (вул. Берегова, Лісова, Молодіжна, Фрунзенська, Харківська, Шевченка, Вабля);

Дружня (Бондаревського, Вербова, Чубаря, Залізнична, Квітнева, Центральна, Петровського, Молодіжна, Нова, пров. Квітневий 1, 3, 4);

Вабля (Харківська, Вишнева, Вабля, Молодіжна, Каштанова, Дружби);

Озірщина (Українських захисників, Садова, Шевченка, пров. Садовий, Шевченка);

Новий Корогод (Весела, Дружби, Заводська, 23 Серпня, Корогодська, Металургів, Молодіжна, Нова, Паркова, Промбудівська, Садова, Студентська, Харківська);

частково Блиставиця, Дмитрівка.

За даними ДТЕК, у місті Кагарлик обмеження електропостачання в понеділок діятимуть із 9 до 17 години для будинків по вул. Столична, Володимира Великого, а в Обухові з 9:30 до 15:30 – вул. Виноградна, Драна Гора, Петра Невгада, Піщана, Шевченка, пров. Польовий, пише Politeka.

Крім того, додаткові графіки відключення світла в Київській області 8 грудня частково торкнуться з 12:00 до 18:00 с. Гора, а з 9:00 до 15:00 с. Насташка.

