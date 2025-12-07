Жители Днепропетровской области уже ощутили на себе и кошельках последствия дефицита определенных продуктов.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области стал причиной резкого повышения цен на помидоры, сообщает Politeka.

Специалисты отмечают, что ситуация остается напряженной из-за сочетания высокого спроса и ограниченного количества продукции на рынке.

В Украине зафиксирован рост стоимости тепличных помидоров на 37%. Дефицит продуктов в Днепропетровской области объясняют сокращением выращивания в теплицах и сезонными особенностями осеннего периода.

Похолодание значительно замедлило созревание овощей в стационарных теплицах, а поставки из парниковых хозяйств полностью прекратились. Эксперты добавляют, что компенсировать нехватку товара импортом пока не удается, и это усиливает ценовое давление на внутреннем рынке.

В настоящее время тепличные томаты реализуют в пределах 70–80 грн за килограмм, что соответствует 1,68–1,92 доллара за килограмм. Показатели превышают уровень второй половины октября 2024 г. на 16%.

Объем поставок новых партий из местных тепличных комбинатов остается минимальным и нестабильным, что делает ситуацию еще более сложной для потребителей.

Из-за ограниченного предложения на внутреннем рынке наблюдается активное увеличение импорта томатов. Рост стоимости стимулирует торговцев искать альтернативные источники поставок из-за рубежа, чтобы удовлетворить спрос клиентов.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области заставляет продавцов адаптироваться и искать новые каналы поставки. Все потому, что объемы местных партий остаются недостаточными для покрытия потребностей украинцев.

