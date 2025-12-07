Мешканці Дніпропетровської області вже відчули на собі та своїх гаманцях наслідки дефіциту певних продуктів.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області став причиною різкого підвищення цін на тепличні помідори, повідомляє Politeka.

Фахівці зазначають, що ситуація залишається напруженою через поєднання високого попиту та обмеженої кількості продукції на ринку.

В Україні зафіксовано зростання вартості тепличних помідорів на 37%. Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області пояснюють скороченням обсягів вирощування у теплицях та сезонними особливостями осіннього періоду.

Похолодання значно уповільнило дозрівання овочів у стаціонарних теплицях, а постачання з парникових господарств наразі повністю припинилося. Експерти додають, що компенсувати брак товару імпортом поки що не вдається, і це підсилює ціновий тиск на внутрішньому ринку.

Наразі тепличні томати реалізують у межах 70–80 грн за кілограм що відповідає 1,68–1,92 долара за кілограм. Показники перевищують рівень другої половини жовтня 2024 року на 16%.

Обсяги поставок нових партій із місцевих тепличних комбінатів залишаються мінімальними та нестабільними, що робить ситуацію ще більш складною для споживачів.

Через обмежену пропозицію на внутрішньому ринку спостерігається активне збільшення імпорту томатів. Зростання вартості стимулює торговців шукати альтернативні джерела постачання з-за кордону, щоб задовольнити попит клієнтів.

Тож дефіцит продуктів у Дніпропетровській області змушує продавців адаптуватися і шукати нові канали постачання. Все через те, що обсяги місцевих партій залишаються недостатніми для покриття потреб українців.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Початок опалювального сезону 2025 в Дніпропетровській області: коли він буде.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на опалення у Дніпрі: оголошено актуальні ціни.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області: які умови треба виконати для отримання нової виплати.