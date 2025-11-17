Графік відключення світла в Дніпропетровській області на 18 листопада оприлюднили через проведення планових робіт на кількох локаціях, що потребують тимчасового знеструмлення для обслуговування мереж, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає ПрАТ "ПЕЕМ ЦЕК".

У Дніпрі роботи заплановані з 10:00 до 17:00. Під відключення підпадуть будинки на вулиці Квартальній — 19, 21 та 23.

У Дніпровському районі технічні бригади працюватимуть із 08:00 до 17:00. У селі Орільське електропостачання буде обмежене на вулицях Заводській (25І) та Центральній (29А).

У Жовтих Водах знеструмлення триватимуть у той самий часовий проміжок. Роботи охоплять кілька частин міста, зокрема Каштанову, Березневу, Європейську, Хмельницького, а також частину бульвару Свободи. Тимчасово без живлення залишаться адреси на Музейній, Незалежній, Олеся Гончара, Героїв України, окремі будинки на Заводській, а також провулок Капітальний.

У Криворізькому районі фахівці також працюватимуть з 08:00 до 17:00. У Радушному обмеження торкнуться Зоологічної, Садової та Центральної. У Широкій Дачі знеструмлення стосуватиметься Вишневої, а в Широкому — частини мікрорайону Східного.

Таким чином, графік відключення світла в Дніпропетровській області на 18 листопада дозволяє заздалегідь підготуватися мешканцям, яких тимчасово торкнеться проведення технічного ремонту.

Щоб підготуватися до знеструмлень, варто завчасно зарядити телефони, павербанки та іншу необхідну техніку. Корисно запастися ліхтариками чи свічками, а також мати під рукою запас води. Бажано заздалегідь завершити роботу з приладами, що потребують електрики, і тримати холодильник закритим, щоб продукти довше залишалися свіжими.

