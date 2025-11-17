График отключения света в Днепропетровской области на 18 ноября был обнародован из-за проведения плановых работ на нескольких локациях, требующих временного обесточивания для обслуживания сетей, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет ЧАО "ПЭЭМ ЦЭК" .

В Днепре работы запланированы с 10.00 до 17.00. Под отключение подпадут дома на улице Квартальной – 19, 21 и 23.

В Днепровском районе технические бригады будут работать с 08:00 до 17:00. В селе Орильское электроснабжение будет ограничено на улицах Заводской (25И) и Центральной (29А).

В Желтых Водах обесточивание будет продолжаться в тот же временной промежуток. Работы охватят несколько частей города, в частности, Каштановую, Мартовскую, Европейскую, Хмельницкого, а также часть бульвара Свободы. Временно без питания останутся адреса на Музейном, Независимом, Олеся Гончара, Героев Украины, отдельные дома на Заводской, а также переулок Капитальный.

В Криворожском районе специалисты также будут работать с 08:00 до 17:00. В Радушном ограничении коснутся Зоологической, Садовой и Центральной. В Широкой Даче обесточивание касается Вишневой, а в Широком — части микрорайона Восточного.

Таким образом, график отключения света в Днепропетровской области на 18 ноября позволяет заранее подготовиться жителям, временно коснется проведения технического ремонта.

Чтобы подготовиться к обесточениям, стоит заранее зарядить телефоны, павербанки и другую необходимую технику. Полезно запастись фонариками или свечами, а также иметь под рукой запас воды. Желательно заранее завершить работу с приборами, нуждающимися в электричестве, и держать холодильник закрытым, чтобы продукты дольше оставались свежими.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Начало отопительного сезона 2025 года в Днепропетровской области: когда он будет.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на отопление в Днепре: объявлены актуальные цены.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области: какие условия нужно выполнить для получения новой выплаты.