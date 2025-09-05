В рамках проекта организация оказывает комплексную гуманитарную помощь пенсионерам и другим категориям украинцев в Харьковской области.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области предоставляется в виде медицинских услуг, оказываемых благотворительной организацией "Каритас", сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на канале фонда "Каритас" в Телеграмме.

"Каритас-Спес" активно присоединился к реализации медицинского проекта AMU под названием "Медицинская humanitarian assistance and resilience for conflict-affected populations in Kharkiv", направленной на оказание квалифицированной медицинской поддержки жителям Харькова, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах из-за военных.

В рамках этого проекта организация оказывает комплексную гуманитарную помощь для пенсионеров и других категорий украинцев в Харьковской области, включая врачебные консультации, обеспечение лекарствами и предметами личной гигиены.

Особое внимание уделяется наиболее уязвимым категориям населения, которые из-за своего состояния здоровья или социальных условий особенно нуждаются в поддержке.

Врачи и медсестры Каритас-Спес выезжают непосредственно к лицам, относящимся к следующим категориям:

Люди с инвалидностью 1 и 2 группы, которые имеют ограниченную мобильность и нуждаются в регулярном врачебном надзоре.

Одинокие пожилые люди, проживающие самостоятельно и не всегда могут получить необходимую медицинскую помощь.

Лежачие больные, нуждающиеся в постоянном уходе и контроле состояния здоровья.

Онкобольные, которым необходима регулярная поддержка и контроль лечения в сложных условиях военного положения.

Особую актуальность проект гуманитарной помощи для пенсионеров и других категорий украинцев в Харьковской области приобретает в условиях военного положения, когда доступ к услугам в обычном режиме значительно усложнен, а потребности в докторской помощи растут.

За период полутора месяцев работы проекта его услугами уже воспользовались более 200 бенефициаров, получив не только поддержку, но и поддержку и внимание, которые чрезвычайно важны для их физического и психологического состояния.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Выплаты для ВПЛ в Харьковской области: украинцам раскрыли, какая денежная помощь предоставляется.

Также Politeka сообщала, Субсидии для пенсионеров в Харьковской области с 1 июля: из-за какого родственника льготы могут отменить на летний период.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области с 1 июля: часть украинцев заплатит больше.