Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области затронуло несколько общин, сообщает Politeka.
Как информируют в официальном Телеграмм-канале Лозовского городского совета, весной в Лозовской общине официально вступили в силу новые расценки на водоснабжение и водоотвод.
Это означает, что для определенных категорий потребителей куб воды стоит гораздо больше. Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области явилось следствием роста закупочных цен, расходов на электроэнергию и потребности в модернизации сетей, отметили в местных администрациях.
На Лозовщине стоимость бюджетных учреждений и других потребителей теперь составляет 60,70 гривны за кубический метр. Для жителей общины цена осталась неизменной. Как сообщили в городском совете, изменения обусловили рост закупочной цены на воду от КП "Харьковводоканал" до 17,66 грн.
Директор КП "Лозоваводосервис" Александр Марченко объяснил, что из-за подорожания предприятие ежемесячно несет дополнительные расходы, а это примерно 800 тысяч гривен. Чтобы избежать убытков, стоимость бюджетных учреждений и других потребителей пришлось пересмотреть.
Абонплата и стоимость водоотвода остались без изменений, отмечают в горсовете. Разницу в ценах планируют компенсировать из бюджета. Похожая ситуация наблюдается и на КП "Тепловодосервис".
Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области касается и Высощанщины. Там стоимость водоснабжения с апреля составляет 52,0 гривны, а водоотвод – 38,56.
Как объясняют представители власти, изменения обусловлены ростом растрат на оплату труда, электроэнергию и потребностью обновления изношенных сетей. Люди, которые не могут оплачивать новые счета, могут обратиться за субсидией для получения помощи от государства.
