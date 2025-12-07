График отключения света в неделю с 8 по 14 декабря в Виннице позволит жителям заранее подготовиться.

График отключения света на неделю с 8 по 14 декабря в Виннице будет предусматривать временные перебои электроснабжения на ряде улиц из-за плановых работ, передает Politeka.

Такую информацию предоставляет Винницаоблэнерго.

Продолжаться обесточевания с 10:00 до 16:00.

9 декабря отключение охватит Красочную улицу, улицу Василия Кричевского, Украинскую улицу, 1-й переулок Николая Костомарова, Красочный переулок, 3-й проспект Глинки и близлежащие дома.

10 декабря работы коснутся улицы Василия Кричевского, улицы Василия Сильвестрова, улицы В. Грабовского, улицы Добрых Соседей, улицы Илика, улицы Киянка, Украинской улицы, улицы Демчука и переулка Василия Кричевского .

12 декабря обесточивание запланировано в нескольких районах города. Света не будет на бульваре Ивана Светличного (дома 1–32, отдельно 26–32), бульваре Марка Вовчка (3–36), улицы Академика Янгеля , улице Батожской , Гайдамацкой улице (3–62), улице Героев Национальной Гвардии , улице Гонца улицы , улицы Ивана Светличного , Калницкой улицы (1–35), Короткой улицы (1–50).

А также: улицы Лаврешова , Липовецкой улице , улицы Марка Вовчка , улицы Надежды Суровцовой , улицы Алексея Зиновьева , Полубуткинской улице , Продовольственной улице , улицы Ушинского , Черниговской улице , улице Яремы , Гайдамуцкой переулку Евгения Гуцала , Загородному переулку , Замысскому переулку , Короткому переулку .

График отключения света на неделю с 8 по 14 декабря в Виннице позволит жителям заранее подготовиться: они смогут спланировать дела, нуждающиеся в электроснабжении, подзарядить телефоны и ноутбуки, проверить фонарики, а также обеспечить безопасность бытовой техники.

