Графік відключення світла на тиждень з 8 по 14 грудня у Вінниці передбачатиме тимчасові перебої електропостачання на ряді вулиць через планові роботи, передає Politeka.

Таку інформацію надає Вінницяобленерго.

Триватимуть знеструмлення з 10:00 до 16:00.

9 грудня відключення охопить Барвисту вулицю, вулицю Василя Кричевського, Українську вулицю, 1-й провулок Миколи Костомарова, Барвистий провулок, 3-й проспект Глінки та прилеглі будинки.

10 грудня роботи торкнуться вулиці Василя Кричевського, вулиці Василя Сильвестрова, вулиці В. Грабовського, вулиці Добрих Сусідів, вулиці Іліка, вулиці Киянка, Української вулиці, вулиці Демчука та провулку Василя Кричевського.

12 грудня знеструмлення заплановані у кількох районах міста. Світла не буде на бульварі Івана Світличного (будинки 1–32, окремо 26–32), бульварі Марка Вовчка (3–36), вулиці Академіка Янгеля, вулиці Батозькій, Гайдамацькій вулиці (3–62), вулиці Героїв Національної Гвардії, вулиці Гонтівській, вулиці Євгена Гуцала, Загородній вулиці, вулиці Івана Світличного, Калницькій вулиці (1–35), Короткій вулиці (1–50).

А також: вулиці Лаврешова, Липовецькій вулиці, вулиці Марка Вовчка, вулиці Надії Суровцової, вулиці Олексія Зінов’єва, Полубуткінській вулиці, Продовольній вулиці, вулиці Ушинського, Чернігівській вулиці, вулиці Яреми, Гайдамацькому провулку, 1-му Полубуткінському провулку, провулку Євгена Гуцала, Загородньому провулку, Замиському провулку, Короткому провулку.

Графік відключення світла на тиждень з 8 по 14 грудня у Вінниці дозволить жителям заздалегідь підготуватися: вони зможуть спланувати справи, які потребують електропостачання, підзарядити телефони та ноутбуки, перевірити ліхтарики, а також забезпечити безпеку побутової техніки.

