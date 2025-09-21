Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області зачепило кілька населених пунктів і вже відчутно вплинуло на сімейні бюджети, повідомляє Politeka.

Рахунки за воду та вивезення сміття суттєво виросли. За інформацією місцевої влади, підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області у Козятині стосується передусім управління твердими побутовими відходами.

Для мешканців багатоповерхових будинків нова вартість з 1 серпня 2025 року становить 37 гривень 62 копійки з однієї особи на місяць. Ті, хто проживає у приватному секторі, сплачують трохи менше - 35 гривень 10 копійок на місяць.

Таке підвищення тарифів на комунальні послуги в Вінницькій області пояснюють економічною необґрунтованістю попередньої ставки, адже з часу останньої зміни розцінок значно зросли витрати на матеріально-технічне забезпечення та оплату праці, а також змінились соціальні стандарти.

Востаннє плату за вивіз сміття у Козятині переглядали два роки тому, тоді ціна становла 25.60 гривень. Тепер же, з урахуванням нового рішення виконкому, плата зросла майже на 46%, а за останні 6 років вартість утилізації побутових відходів підскочила на 130%.

Окрім Козятина, нововведення торкнулося і Калинівки. Там розцінки на водопостачання та водовідведення підскочили майже на 40%. Для жителів громади нова ціна за кубометр становить 67.20.

Бюджетні установи платять ще більше - понад 160 грн. В міській раді зазначають, що це обумовлено значним зростанням витрат підприємства, зокрема на електроенергію, пальне та оплату праці.

