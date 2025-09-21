Жители Винницкой области столкнулись с новой волной повышения тарифов на коммунальные услуги, так что рассказываем детали.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области задело несколько населенных пунктов и уже ощутимо повлияло на семейные бюджеты, сообщает Politeka.

Счета за воду и вывоз мусора существенно выросли. По информации местных властей, повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области в Казатине касается, прежде всего, управления твердыми бытовыми отходами.

Для жильцов многоэтажных домов новая стоимость с 1 августа 2025 года составляет 37 гривен 62 копейки с одного человека в месяц. Те, кто проживает в частном секторе, платят чуть меньше – 35 гривен 10 копеек в месяц.

Такое повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области объясняют экономической необоснованностью предыдущей ставки, ведь с момента последнего изменения расценок значительно выросли расходы на материально-техническое обеспечение и оплату труда, а также изменились социальные стандарты.

Последний раз плату за вывоз мусора в Казатине пересматривали два года назад, тогда цена составляла 25.60 гривен. Теперь же с учетом нового решения исполкома плата выросла почти на 46%, а за последние 6 лет стоимость утилизации бытовых отходов подскочила на 130%.

Кроме Казатина, нововведение коснулось и Калиновки. Там расценки на водоснабжение и водоотвод подскочили почти на 40%. Для жителей общества новая цена за кубометр составляет 67.20.

Бюджетные учреждения платят еще больше – более 160 грн. В городском совете отмечают, что это обусловлено значительным ростом затрат предприятия, в частности, на электроэнергию, горючее и оплату труда.

Источник

Последние новости Украины:

Как сообщала Politeka, гуманитарная помощь для пенсионеров: украинцам готовы предоставить бесплатные услуги, какие именно

Также Politeka писала о выплатах для ВПЛ: кто и какую помощь может получить

Напомним, что Politeka упоминала и о бесплатном жилье для переселенцев: кто имеет право